У вересні підвищилися ціни на продукти і освіту, на комуналку - знизилися

У вересні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 0,7%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої у вересні підвищилися на 0,3%, на одяг і взуття – підвищилися на 8,7%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 0,2%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,1%, на освіту – підвищилися на 9,9%.

У порівнянні з вереснем 2018 року у вересні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 7,5%.

У січні-вересні інфляція склала 3,4%.

Як повідомляло агентство, в серпні дефляція склала 0,3%, в січні-серпні – інфляція 2,7%.

В 2018 році була зафіксована інфляція 9,8%, у 2017 році – інфляція 13,7%, в 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%, в 2014 році - інфляція 24,9%.



Також експерти стверджують, що випуск банкноти в 1 тис. гривень не вплине на інфляцію.



Крім того, до кінця року зарплати можуть вирости, а ціни підскочити.

Тим часом НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки.