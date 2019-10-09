У вересні підвищилися ціни на продукти і освіту, на комуналку - знизилися

У вересні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 0,7%.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nУ тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої у вересні підвищилися на 0,3%, на одяг і взуття – підвищилися на 8,7%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 0,2%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,1%, на освіту – підвищилися на 9,9%.\r\nУ порівнянні з вереснем 2018 року у вересні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 7,5%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ січні-вересні інфляція склала 3,4%.\r\nЯк повідомляло агентство, в серпні дефляція склала 0,3%, в січні-серпні – інфляція 2,7%.\r\nВ 2018 році була зафіксована інфляція 9,8%, у 2017 році – інфляція 13,7%, в 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%, в 2014 році - інфляція 24,9%.Також експерти стверджують, що випуск банкноти в 1 тис. гривень не вплине на інфляцію. Крім того, до кінця року зарплати можуть вирости, а ціни підскочити.\r\nТим часом НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n