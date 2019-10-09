підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У вересні підвищилися ціни на продукти і освіту, на комуналку - знизилися
09 жовтня 2019, середа, 17:19 22
Економіка 2019-10-09T19:45:04+03:00
Українські Новини
У вересні підвищилися ціни на продукти і освіту, на комуналку - знизилися

У вересні підвищилися ціни на продукти і освіту, на комуналку - знизилися

Продукти. Фото: riapo.ru
Продукти. Фото: riapo.ru

У вересні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 0,7%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої у вересні підвищилися на 0,3%, на одяг і взуття – підвищилися на 8,7%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 0,2%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,1%, на освіту – підвищилися на 9,9%.

У порівнянні з вереснем 2018 року у вересні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 7,5%.

У січні-вересні інфляція склала 3,4%.

Як повідомляло агентство, в серпні дефляція склала 0,3%, в січні-серпні – інфляція 2,7%.

В 2018 році була зафіксована інфляція 9,8%, у 2017 році – інфляція 13,7%, в 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%, в 2014 році - інфляція 24,9%.


Також експерти стверджують, що випуск банкноти в 1 тис. гривень не вплине на інфляцію.

Крім того, до кінця року зарплати можуть вирости, а ціни підскочити.

Тим часом НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки.

Більше новин про: Ціни на продукти ціни на дизпаливо інфляція ціни Ціни на комуналку

Архів
Новини
Суд продовжить розгляд апеляції у справі про банкрутство "Центренерго" на наступному тижні 19:29
ГПУ передала до СБУ справи про розслідування нападів на Стерненка 19:21
"Центренерго" відмовилося надати інформацію про договори закупівлі вугілля 19:04
Гривня на міжбанку продовжує впевнено рости 18:51
Турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії 18:49
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok