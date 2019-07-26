НБУ улучшил оценку роста экономики на следующие 3 года

Национальный банк сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы и улучшил оценку роста экономики.

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за июль 2019, передают Українські Новини.

Как отмечается, инфляция снизится до 6,3% на конец текущего года, в начале 2020 года достигнет целевого диапазона (5% ± 1 п. п.), а среднесрочной цели 5% - в конце 2020 года.

За этот период экономика будет расти устойчивыми темпами на уровне 3-4%.

По прогнозу НБУ, замедлению инфляции будут способствовать достаточно жесткие монетарные условия.

"Даже при постепенном снижении учетной ставки до уровня 8% в номинальном выражении в 2021 году ее реальное значение на протяжении всего периода будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий. Среди других факторов, которые обусловят замедление инфляции, - взвешенная фискальная политика, снижение темпов роста заработных плат, сравнительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках, значительное предложение продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

Также, Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 год (с 2,5% до 3%) и 2020 год (с 2,9% до 3,2%).

В НБУ отмечают, это связано с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли, а также ожидаемым увеличением урожая зерновых.

Ускорению экономики в 2020-2021 годах (до 3,2% и 3,7% соответственно) также будет способствовать смягчению монетарной политики и оживления экономической активности в мире.

Как сообщали Українські Новини, с осени ситуация на валютном рынке может ухудшиться, аналитики сделали прогноз курса гривны до конца 2019 года.

Тем временем в июле общий госдолг вырос почти на два миллиарда гривен.