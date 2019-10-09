підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 жовтня 2019, середа, 12:36 128
Президент 2019-10-09T14:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера

Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера

Юлія Світлична Фото: kharkivoda.gov.ua
Юлія Світлична Фото: kharkivoda.gov.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Світличну, яка подала декларацію про доходи, як кандидат на посаду заступника секретаря РНБО, з посади голови Харківської обладміністрації та має намір призначити замість неї депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олексія Кучера. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Світлична звільнена з посади губернатора. У п'ятницю відбудеться призначення та представлення нового губернатора. Ним стане Кучер", - сказав він. Також у п'ятницю, 11 жовтня, відбудеться призначення губернатора Одеської області.

Як повідомляли Українські Новини, Світлична претендує на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. 6 вересня Кабінет Міністрів схвалив перепризначення Президентом Володимиром Зеленським Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації.

Раніше в оприлюдненому урядом проекті Держбюджету на 2020 рік зазначалося, що витрати на РНБОУ в 2020 році будуть збільшені в 157 (!) раз до 28,2 млрд грн. Вказувалося, що Кабмін пропонує передбачити для РНБО понад 28 млрд гривень нерозподілених видатків на національну безпеку і оборону.

Президент Володимир Зеленський призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова після того, як звільнив Данилюка.

Більше новин про: Володимир Зеленський Юлія Світлична Харківська ОДА Олексій Кучер

Архів
Новини
ДБР викликало Порошенко на допит у середу 14:25
Екс-нардеп Чорновол принесла Трубі заяву про його ж злочин 14:24
Прокурор Дмитрунь заявляє, що проти нього почали інформаційну атаку корупціонери і хабарники, яких він переслідує 14:19
Бойовики обстріляли ділянку розведення військ біля Золотого другий раз за тиждень 14:07
Туреччина ввела війська в Сирію, - ЗМІ 14:02
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Група компаній "Укрлендфармінг" закінчила посів озимої пшениці 10:49
Рада підприємців при Кабміні закликала Президента ветувати законопроект №1049 через скандальну поправку 12:18 Документ
Державний бюджет втратить 8 млрд гривень через "правки Холодова", - Воротін 13:48
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Суд заарештував Пашинського 19:15
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі 16:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok