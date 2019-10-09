Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера

Президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Світличну, яка подала декларацію про доходи, як кандидат на посаду заступника секретаря РНБО, з посади голови Харківської обладміністрації та має намір призначити замість неї депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олексія Кучера. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Світлична звільнена з посади губернатора. У п'ятницю відбудеться призначення та представлення нового губернатора. Ним стане Кучер", - сказав він. Також у п'ятницю, 11 жовтня, відбудеться призначення губернатора Одеської області.

Як повідомляли Українські Новини, Світлична претендує на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. 6 вересня Кабінет Міністрів схвалив перепризначення Президентом Володимиром Зеленським Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації.

Раніше в оприлюдненому урядом проекті Держбюджету на 2020 рік зазначалося, що витрати на РНБОУ в 2020 році будуть збільшені в 157 (!) раз до 28,2 млрд грн. Вказувалося, що Кабмін пропонує передбачити для РНБО понад 28 млрд гривень нерозподілених видатків на національну безпеку і оборону.

Президент Володимир Зеленський призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова після того, як звільнив Данилюка.