Заворотнюк почало паралізувати: акторку перевели до медичного центру для тяжкохворих

Відома російська Анастасія Заворотнюк продовжила лікування ракової пухлини мозку в реабілітаційній клініці, повідомляє Telegram-канал Mash.

Згідно з повідомленням, відразу після виписки з лікарні на вулиці Щепкіна в Москві актриса виїхала в інший медцентр — туди, де відновлюють тяжкохворих пацієнтів. Через захворювання у акторки розвинувся парез правої частини тіла, паралізована права рука. Зараз Заворотнюк не може самостійно пересуватися.

Для відновлення їй проводять заняття в залі ерготерапії та влаштовують спеціальні водні процедури. Поряд з установою цілодобово чергує карета швидкої. При цьому хтось із близьких Заворотнюк постійно знаходиться поруч з нею.

Як повідомляли Українські Новини, Заворотнюк перенесла дві операції і продовжує боротися за життя. Раніше акторка вийшла з коми і лікарі почали її лікування. Крім того, у Заворотнюк розвинулися поліорганна недостатність і пневмонія через апарат штучної вентиляції легенів та лікарі відмовлялися продовжувати лікування.

Російський нейрохірург В'ячеслав Рак пояснив, що при такому захворюванні, як у Заворотнюк, рідко використовується оперативне втручання, частіше це "комбінована терапія, хіміотерапія, променева". Тільки так можна продовжити життя пацієнта. При цьому перемогти пухлину Заворотнюк вже практично неможливо і п'ятирічна виживаність складає лічені відсотки.