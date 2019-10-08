Микитась вніс заставу 5,5 млн гривень, на нього наділи електронний браслет

Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась, підозрюваний у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, вніс заставу 5,5 млн гривень, на нього наділи електронний браслет контролю.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в Національному антикорупційному бюро.\r\n"Микитась вніс заставу вчора", - сказав він.\r\nЗа його словами, після цього йому наділи електронний браслет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож Микитась здав закордонний паспорт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд вибрав запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн гривень для Микитася.\r\nНаціональне антикоррупцитнное бюро просить Вищий антикорупційний суд накласти арешт на майно колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.\r\n\r\n24 вересня Державне бюро розслідувань повідомило Микитасю про підозру у хуліганстві. Також колишньому депутатові Ради Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше стало відомо, що екс-депутат Ради Микитась вийшов з будівельного бізнесу.\r\n\r\n