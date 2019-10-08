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08 жовтня 2019, вівторок, 13:25 47
Політика 2019-10-08T16:00:04+03:00
Українські Новини
Микитась вніс заставу 5,5 млн гривень, на нього наділи електронний браслет

Микитась вніс заставу 5,5 млн гривень, на нього наділи електронний браслет

Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась, підозрюваний у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, вніс заставу 5,5 млн гривень, на нього наділи електронний браслет контролю.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Національному антикорупційному бюро.

"Микитась вніс заставу вчора", - сказав він.

За його словами, після цього йому наділи електронний браслет.

Також Микитась здав закордонний паспорт.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд вибрав запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн гривень для Микитася.

Національне антикоррупцитнное бюро просить Вищий антикорупційний суд накласти арешт на майно колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.

24 вересня Державне бюро розслідувань повідомило Микитасю про підозру у хуліганстві. Також колишньому депутатові Ради Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном.

Раніше стало відомо, що екс-депутат Ради Микитась вийшов з будівельного бізнесу.

 
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