Микитась вніс заставу 5,5 млн гривень, на нього наділи електронний браслет

Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась, підозрюваний у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії, вніс заставу 5,5 млн гривень, на нього наділи електронний браслет контролю.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Національному антикорупційному бюро.

"Микитась вніс заставу вчора", - сказав він.

За його словами, після цього йому наділи електронний браслет.

Також Микитась здав закордонний паспорт.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд вибрав запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн гривень для Микитася.

Національне антикоррупцитнное бюро просить Вищий антикорупційний суд накласти арешт на майно колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.