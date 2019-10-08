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08 октября 2019, вторник, 11:26 543
Судебная власть 2019-10-08T11:34:27+03:00
Українські Новини
НАБУ просит суд арестовать имущество экс-депутата Микитася

НАБУ просит суд арестовать имущество экс-депутата Микитася

Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Национальное антикоррупцитнное бюро просит Высший антикоррупционный суд наложить арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вчера подали в суд ходатайство об аресте его имущества в пределах нанесенных убытков", - сказал он.

По его словам, речь идет о недвижимом имуществе, а также транспортных средствах и другом имуществе.

Дата рассмотрения ходатайства пока не известна.

Как сообщали Українськi Новини, 3 октября САП просила Антикоррупционный суд арестовать бывшего депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении 82 млн гривен Национальной гвардии.

Также суд обязал Микитася носить электронный браслет и назначил сумму залога 5,5 млн гривен.

24 сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве. Кроме того, бывшему депутату Рады Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом.

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