НАБУ просит суд арестовать имущество экс-депутата Микитася

Национальное антикоррупцитнное бюро просит Высший антикоррупционный суд наложить арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Вчера подали в суд ходатайство об аресте его имущества в пределах нанесенных убытков", - сказал он.\r\nПо его словам, речь идет о недвижимом имуществе, а также транспортных средствах и другом имуществе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДата рассмотрения ходатайства пока не известна.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 3 октября САП просила Антикоррупционный суд арестовать бывшего депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении 82 млн гривен Национальной гвардии.\r\nТакже суд обязал Микитася носить электронный браслет и назначил сумму залога 5,5 млн гривен.\r\n24 сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве. Кроме того, бывшему депутату Рады Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n