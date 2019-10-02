Бывшему депутату Рады Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему депутату Верховной Рады, экс-президенту государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю о подозрении в завладении чужим имуществом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.



Согласно ему, в среду детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили Микитасю о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.



Следствие установило, что Микитась, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с бывшим командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии.



В 2000-х годах Главное управление внутренних войск Министерства внутренних дел (далее реорганизовано в Главное управление Нацгвардии ) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями.



В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 мест на парковке.

Однако впоследствии 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").



Стоимость этих квартир на 81 миллион гривен меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия изначально.

В мае 2019 НАБУ сообщило о подозрении в совершении преступления сообщникам Микитася. Расследование дела детективы НАБУ проводят с декабря 2017 года.



Как сообщали Українськi Новини, в июле Микитась ударил главу ОТГ в Черниговской области и разбил его телефон. Позже ГБР сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве.



Ранее Максим Микитась и его жена задекларировали 328,6 млн доходов за 2017 год.



