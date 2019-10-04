Суд обязал Микитася носить электронный браслет и назначил сумму залога 5,5 млн гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Об этом сказал судья Сергей Мойсак, передают Українськi Новини.



Прокуратура просила суд арестовать Микитася с залогом 300 млн гривен. Суд решил избрать подозреваемому меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.



Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве.



По информации следствия, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.



Также стало известно, что экс-депутат Рады Микитась вышел из строительного бизнеса.



Кроме того, бывшему депутату Рады Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом.





