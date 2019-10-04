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04 октября 2019, пятница, 19:07 94
Судебная власть 2019-10-04T19:09:06+03:00
Українські Новини
Суд обязал Микитася носить электронный браслет и назначил сумму залога 5,5 млн гривен

Суд обязал Микитася носить электронный браслет и назначил сумму залога 5,5 млн гривен

Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася, подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Об этом сказал судья Сергей Мойсак, передают Українськi Новини.

Прокуратура просила суд арестовать Микитася с залогом 300 млн гривен. Суд решил избрать подозреваемому меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве.

По информации следствия, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.

Также стало известно, что экс-депутат Рады Микитась вышел из строительного бизнеса.

Кроме того, бывшему депутату Рады Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом.


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