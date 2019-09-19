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19 сентября 2019, четверг, 17:32 133
Политика 2019-09-19T17:33:44+03:00
Українські Новини
Экс-депутат Рады Микитась вышел из строительного бизнеса

Экс-депутат Рады Микитась вышел из строительного бизнеса

Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Генеральный директор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявляет, что бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва Максим Микитась вышел из строительного бизнеса.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Чтобы было меньше слухов, сплетен и "зрады" официально сообщаю, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Викторович Микитась вышел из строительного бизнеса. Он не является больше владельцем компании "Укрбуд Девелопмент", которая ведет все объекты жилого строительства в Киеве и не управляет никакими иными активами "Укрбуда", - написал Майборода.

По его словам, руководство компанией будет осуществлять совет директоров, чтобы усилить контроль за производственными и финансовыми процессами.
Весь менеджмент компании остается работать в ней.

Как сообщали Українськi Новини, Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон.

Ранее Максим Микитась задекларировал 335 млн гривен доходов

В июле 2016 года Микитась стал депутатом Рады на промежуточных выборах в округе №206 в Чернигове.

До этого он занимал должность президента государственной строительной корпорации "Укрбуд".

Больше новостей о: Максим Микитась Укрбуд Девелопмент Олег Майборода

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