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08 жовтня 2019, вівторок, 12:26 16
Політика світу 2019-10-08T13:45:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко заступився за Зеленського і сказав, що його залишили з Донбасом один на один

Лукашенко заступився за Зеленського і сказав, що його залишили з Донбасом один на один

Лукашенко і Зеленський. Фото: прес-служба президента України
Лукашенко і Зеленський. Фото: прес-служба президента України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україну залишили один на один з проблемою Донбасу. Про це Лукашенко заявив у вівторок на форумі "Мінський діалог", повідомляє БЕЛТА.

"Ми цього Зеленського, якого завантажили цим страшним вантажем, не його проблемами, залишили один на один з цими проблемами... І зі Сходу, і з Заходу лише каміння кидають у цієї молодої людини. Та прокиньтеся ви, врешті-решт. Війна не тільки в Україні, війна в нашому будинку, і вирішувати цю проблему нам. Якщо нормандська четвірка чогось коштує, так давно треба було зібратися і щось вирішувати", - сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, що відбувається в Києві показує, що "там без розбору використовують певні сили цей процес, щоб взагалі придавити нову владу і нового президента. І Європа мовчить".

Що поставили, то і п'ємо: Зеленський і Лукашенко цокнулись склянками з водою і викликали сміх у залу.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Білорусі заявив, що в України ніколи не буде проблем з території Білорусі. Також Лукашенко повідомив, що Білорусь готова ввести на Донбас війська, миротворців і прикордонників.Раніше у поведінці Володимира Зеленського помітили наслідування Лукашенко і навіть зробили добірку цитат.Тим часом Володимир Зеленський запропонував Олександру Лукашенко подумати над можливістю подачі заявки на проведення Україною та Білоруссю Олімпійських ігор.

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