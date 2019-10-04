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04 октября 2019, пятница, 21:07 223
Внешняя политика 2019-10-04T21:08:09+03:00
Українські Новини
Что поставили, то и пьем: Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами с водой и вызвали смех у зала

Что поставили, то и пьем: Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами с водой и вызвали смех у зала

Зеленский и Лукашенко. Скриншот: YouTube/ Depo.Ua
Зеленский и Лукашенко. Скриншот: YouTube/ Depo.Ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Украины Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой, что вызвало смех в зале во время форума регионов двух стран в Житомире.

Соответствующее видео опубликовал портал Depo на своем YouTube-канале.


Закончив речь, Зеленский налил себе и Лукашенко воды. После этого белорусский лидер предложил чокнуться бокалами. Зал начал смеяться и зааплодировал. На этом моменте спикер в зале прервала свою речь на словах о достигнутых сторонами договоренностях.

"И за это мы пьем водичку", - сказал Зеленский. "Что поставили, то и пьем", - добавил Лукашенко.



Как сообщали Українські Новини, Президент Беларуси заявил, что у Украины никогда не будет проблем с территории Беларуси. 

Также Лукашенко сообщил, что Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников.

Ранее в поведении Владимира Зеленского заметили подражание Лукашенко и даже сделали подборку цитат.

Тем временем Владимир Зеленский предложил Александру Лукашенко подумать над возможностью подачи заявки на совместное проведение Украиной и Беларусью Олимпийских игр.

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