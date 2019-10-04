Что поставили, то и пьем: Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами с водой и вызвали смех у зала

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Украины Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой, что вызвало смех в зале во время форума регионов двух стран в Житомире.

Соответствующее видео опубликовал портал Depo на своем YouTube-канале.



Закончив речь, Зеленский налил себе и Лукашенко воды. После этого белорусский лидер предложил чокнуться бокалами. Зал начал смеяться и зааплодировал. На этом моменте спикер в зале прервала свою речь на словах о достигнутых сторонами договоренностях.



"И за это мы пьем водичку", - сказал Зеленский. "Что поставили, то и пьем", - добавил Лукашенко.







Как сообщали Українські Новини, Президент Беларуси заявил, что у Украины никогда не будет проблем с территории Беларуси.



Также Лукашенко сообщил, что Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников.



Ранее в поведении Владимира Зеленского заметили подражание Лукашенко и даже сделали подборку цитат.



Тем временем Владимир Зеленский предложил Александру Лукашенко подумать над возможностью подачи заявки на совместное проведение Украиной и Беларусью Олимпийских игр.