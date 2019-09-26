Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников, - Лукашенко

Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам после того, как заявлял, что украинцы, россияне и белорусы "трое братьев" сообщает "РБК-Украина".

Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев и контроле участка украино-российской границы при условии согласия сторон.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал Лукашенко.

По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко заявил, что Зеленский его обнадеживает.

Тем временем рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы, а Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского.