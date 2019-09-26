Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников, - Лукашенко

Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам после того, как заявлял, что украинцы, россияне и белорусы "трое братьев", сообщает "РБК-Украина".\r\nЛукашенко заявил о готовности ввести миротворцев и контроле участка украино-российской границы при условии согласия сторон.\r\n"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал Лукашенко.\r\nПо словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Лукашенко заявил, что Зеленский его обнадеживает.\r\nТем временем рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы, а Лукашенко заявил, что не может ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского.