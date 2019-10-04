Зеленский с Лукашенко замахнулись на совместное проведение Олимпийских игр

Владимир Зеленский предложил Александру Лукашенко подумать над возможностью подачи заявки на совместное проведение Украиной и Беларусью Олимпийских игр.

Об этом Лукашенко сообщил в ходе форума регионов Украины и Беларуси в Житомире, передают Українськi Новини.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении Президента Украины, который предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры? Двум странам провести. Это нам под силу", - сказал он.

При этом Лукашенко считает, что совместные конкурентные украинско-белорусские бизнес-проекты не в интересах иностранных государств.

"Хочу вам сказать честно. Чем ближе мы будем и теснее с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы не заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. Потому что, к сожалению, мир дейтсвует по принципу "разделяй и властвуй". Тут много журналистов, они сейчас точно мое заявление истолкуют, как будто мы против России или Китая нацелены", - сказал он.

Зеленский в шутку призвал его не стесняться этого.

"Владимр Александрович, я вас за язык не тянул. Я не стесняюсь. Вы не думайте, что только там нас будут прессовать. Но и там на Западе не очень это воспримут. Мы осознаем это с Президентом. Мы об этом говорили. И этот барьер мы полны решимости преодолеть. Мы добрые люди, мы не хотим против кого-то дружить и воевать", - добавил Лукашенко.

В ходе выступления Президент Беларуси один раз переспросил, не назвал ли он случайно Зеленского Владимиром Владимировичем вместо Александровича.

"Слава Богу, нет", - ответил Зеленский.

После этого, говоря об украинских спортсменах, Лукашенко вновь упомянул российского президента Владимира Путина.

"Не так давно Минск принимал вторые Европейские игры, матчевую встречу по легкой атлетике "Европа - США". Мы благодарим украинских атлетов за активное участие в этих масштабных спортивных праздниках и поздравляем с призовым местом. Вы бы посмотрели, как десятки тысяч людей приветствовали ваших спортсменов. И мы с Владимиром Владимировичем тоже. Мы там были и приветствовали их стоя, так что не все так плохо", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре рейтинг Зеленского обогнал Лукашенко и приблизился к Путину.

При этом пользователи сети заметили, что Зеленский подражает Лукашенко.

В свою очередь Лукашенко заявил, что из-за Зеленского не может ездить на работу на велосипеде.