Лукашенко заявил, что у Украины никогда не будет проблем с территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским в Житомире заявил, что у Украины никогда не будет проблем со стороны Беларуси, передают Українськi Новини.

"Все проблемы, которые есть у вас и у нас, мы переживаем вместе. Я хочу вас заверить, что никогда вы вообще не имели проблем с территории Беларуси, и с Беларуси вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. Если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, то за нами дело не станет", - сказал Лукашенко.

В свою очередь Зеленский отметил, что между Украиной и Беларусью "нет границ, потому что наши люди дружны, ментально близкие, одинаковые".

Лукашенко выразил уверенность в том, что все его договоренности с Зеленским обязательно будут воплощены в жизнь.

"Многие будут писать о том, что мы с вами познакомились. Ничего подобного. Мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно. Сегодня мы живьем встречаемся с глазу на глаз, чтобы пройтись по повестке дня наших отношений и договориться. Я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться, хоть у меня были связи и переговоры со многими президентами Украины. Нам история предоставила такой шанс: договорившись, исполнить во благо наших стран. Я хочу вас заверить, что мы свято будем выполнять наши договренности", - сказал он.

Зеленский ответил, что в таком случае "надо побольше договариваться".

Как сообщали Українськi Новини, Лукашенко готов обсудить с Украиной вопрос украинского корреспондента Шаройко.

А министр иностранных дел Вадим Пристайко на вопрос о том, могут ли быть какие то уступки Беларуси в отношении приговоренного судом к 8 годам лишения свободы за шпионаж корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко в контексте визита в Украину белорусского Президента Александра Лукашенко ответил, что будут радостные новости.