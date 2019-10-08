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08 жовтня 2019, вівторок, 11:26 20
Судова влада 2019-10-08T12:45:02+03:00
Українські Новини
НАБУ просить суд заарештувати майно екс-депутата Микитася

НАБУ просить суд заарештувати майно екс-депутата Микитася

Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим

Національне антикорупційне бюро просить Вищий антикорупційний суд накласти арешт на майно колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, підозрюваного в привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Вчора подали в суд клопотання про арешт його майна в межах завданих збитків", - сказав співрозмовник.

З його слів, мова йде про нерухоме майно, а також транспортні засоби та інше майно.

Дата розгляду клопотання поки не відома.

Як повідомляли Українські Новини, 3 жовтня САП просила Антикорупційний суд заарештувати колишнього депутата Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні 82 млн гривень Національної гвардії.

Також суд зобов'язав Микитася носити електронний браслет і призначив суму застави 5,5 млн гривень.

24 вересня Державне бюро розслідувань повідомило Микитасю про підозру у хуліганстві. Крім того, колишньому депутату Ради Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном.

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