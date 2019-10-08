НАБУ просить суд заарештувати майно екс-депутата Микитася

Національне антикорупційне бюро просить Вищий антикорупційний суд накласти арешт на майно колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, підозрюваного в привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Вчора подали в суд клопотання про арешт його майна в межах завданих збитків", - сказав співрозмовник.\r\nЗ його слів, мова йде про нерухоме майно, а також транспортні засоби та інше майно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДата розгляду клопотання поки не відома.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 жовтня САП просила Антикорупційний суд заарештувати колишнього депутата Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні 82 млн гривень Національної гвардії.\r\nТакож суд зобов'язав Микитася носити електронний браслет і призначив суму застави 5,5 млн гривень.\r\n24 вересня Державне бюро розслідувань повідомило Микитасю про підозру у хуліганстві. Крім того, колишньому депутату Ради Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n