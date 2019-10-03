САП просит суд арестовать экс-депутата Микитася, который подозревается в завладении 82 млн гривен Нацгвардии

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Высший антикоррупционный суд арестовать бывшего депутата Верховной Рады, экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, подозреваемого в завладении 82 млн гривен Национальной гвардии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.

Указано, что экс-депутату сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого имущественного преступления, а именно, организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

Подозреваемому инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями "Укрбуда" и командующим Национальной гвардии для обмена принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине столицы.

Как следствие такого неравноценного обмена Нацгвардии, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму 81 635 448 гривен.

3 октября в Антикоррупционный суд детективами НАБУ по согласованию с прокурорами САП будет подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, днем ранее Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом.



17 мая суд взял под стражу бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен.

НАБУ задержало Аллерова по подозрению в причастности к растрате 82 млн гривен при обмене квартир для военных.