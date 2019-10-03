подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
ONLINE
3.10.19 10:00 Круглый стол: "Земельное вече: 10,5 млн государственной земли - как эффективно распорядиться территорией размером с Болгарию?"

03 октября 2019, четверг, 11:30 413
Силовые структуры 2019-10-03T11:31:25+03:00
Українські Новини
САП просит суд арестовать экс-депутата Микитася, который подозревается в завладении 82 млн гривен Нацгвардии

САП просит суд арестовать экс-депутата Микитася, который подозревается в завладении 82 млн гривен Нацгвардии

Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Высший антикоррупционный суд арестовать бывшего депутата Верховной Рады, экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, подозреваемого в завладении 82 млн гривен Национальной гвардии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.

Указано, что экс-депутату сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого имущественного преступления, а именно, организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

Подозреваемому инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями "Укрбуда" и командующим Национальной гвардии для обмена принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине столицы.

Как следствие такого неравноценного обмена Нацгвардии, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму 81 635 448 гривен.

3 октября в Антикоррупционный суд детективами НАБУ по согласованию с прокурорами САП будет подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, днем ранее Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом.


17 мая суд взял под стражу бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен.

НАБУ задержало Аллерова по подозрению в причастности к растрате 82 млн гривен при обмене квартир для военных.

Больше новостей о: Нацгвардия САП Антикоррупционный суд Максим Микитась

Архив
Новости
Страшная авиакатастрофа в США: "Летающая крепость" унесла 7 жизней 11:57
Рада намерена разделить полномочия мэра Киева и председателя КГГА 11:53 Обновляется
Дело против Burisma возобновлено НАБУ больше года назад, - ГПУ 11:46 Документ
Министр инфраструктуры Криклий допускает продажу части акций "Укрзализныци" и "Укрпочты" 11:46
Экс-депутат Рады Богословская попала в ДТП под Киевом 11:34
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые 15:18
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад намеревался подписать ее 21:20
Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове. Фото: Телеграмканал/Варта 1
В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера" 00:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok