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08 жовтня 2019, вівторок, 10:11 16
Зовнішня політика 2019-10-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
Росія не зацікавлена у зустрічі лідерів "нормандського формату", - Пристайко

Росія не зацікавлена у зустрічі лідерів "нормандського формату", - Пристайко

Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info

В той час, як у Путіна заявили, що шанси на зустріч в "нормандському форматі" ростуть, міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що Росія не зацікавлена ​​в проведенні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція). Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Росія не раз ставить третю умову. Було погоджено тільки дві... Росія не вперше пропонує нові і нові варіанти. Думаю, це пов'язано з тим, що Україна виконала дві попередні існуючі умови... Відчуваючи, що тиск збільшується, Україна робить реальні кроки, Росія змушена шукати все нові підстави для непроведення цієї зустрічі лідерів. На сьогодні я не бачу зацікавленості Росії у зустрічі. Як мінімум, на цей момент зустріч відкладається все далі і далі", - сказав він.

З його слів, Франція і Німеччина стурбовані тим, щоб якнайшвидше відновити business as usual. "Якщо ми знайдемо серед цих різних підходів середню точку, де ми можемо зустрітися інтересами, це буде краще, що ми зможемо витягнути від зустрічі чотирьох людей, які очолюють ці чотири держави", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав "план Б" для "формули Штайнмайера".

Тим часом, 6 жовтня, на віче проти "формули Штайнмайера" на Майдан прийшли близько 10 тисяч людей.

Раніше мешканці Донбасу також провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ.

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