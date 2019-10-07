У Путина заявили, что шансы на встречу в "нормандском формате" растут

После согласования трехсторонней контактной группой (ТКГ) в Минске "формулы Штайнмайера" шансы на проведение встречи лидеров стран "Нормандского формата" растут.

Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков в эфире канала "Россия 1" вечером 6 октября, пишет "Главком"

"Шанс на проведение в относительно недалеком будущем саммита в" нормандском формате", конечно, увеличивается", - заявил помощник Путина.

В то же время Ушаков не называл конкретной даты. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров также не стал уточнять, когда может состояться саммит.

"Когда президенты решат", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" будут одобрять "вместе с обществом".

Тем временем 6 октября на Майдане Независимости в Киеве на вече против "формулы Штайнмайера" пришли около 10 тысяч людей. Ранее акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск провели жители Донбасса.

В то же время Владимир Зеленский обратился к протестующим против "формулы Штайнмайера".