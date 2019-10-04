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04 октября 2019, пятница, 00:41 102
Политика 2019-10-04T00:50:12+03:00
Українські Новини
Пристайко назвал "план Б" для "формулы Штайнмайера"

Пристайко назвал "план Б" для "формулы Штайнмайера"

Владимир Зеленский на Донбассе. Фото: пресс-служба Президента
Владимир Зеленский на Донбассе. Фото: пресс-служба Президента

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет о том, что "красными линиями" Украины для проведения местных выборов на оккупированной территории Донбасса является демилитаризация этой территории и возвращение контроля над государственной границей, а "планом Б" для так называемой "формулы Штайнмайера" – Вооруженные силы Украины.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

Лидер фракции"Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко задала министру вопрос о том, будет ли выполнено обещание Президента, что выборы состоятся только при условии вывода войск, деоккупации и демилитаризации территории, и восстановления контроля над границей.

"Вы фактически назвали все те "красные линии", которые правительственная компания во главе с Президентом берет с собой в папку и едет на переговоры. На встречи везется примерно такой же набор "красных линий", - ответил Пристайко.

На вопрос о том, могут ли быть проведены выборы, если демилитаризации и возвращения контроля над границей не будет, Пристайко ответил, что это вопрос к Президенту.

"Могу сказать как дипломат, что это наше требование к переговорам", - сказал он.

В свою очередь председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко ("Слуга народа"), отвечая на вопрос о том, планируется ли прописать эти предохранители в законе об особом статусе Донбасса, ответил, что не проголосует за закон, "который позволит проведение выборов без достижения критериев безопасности".

В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, что будет с этим законом, который должен вступить в силу на временной основе в день выборов, если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не признает выборы.

"Я как дипломат не имею права рассказывать перед ответственными переговорами Президента с нашим военным противником о том, как мы будем действовать, реализуя то, о чем он договорится. Скажу на бытовом примере: раздеваться нужно в кабинете у врача, а не в троллейбусе на подъезде в больницу. Давайте дождемся результатов переговоров. Мы можем не дойти до момента, когда нужно принимать эти законы и решать эти вопросы", - сказал он.

В свою очередь Пристайко заявил, что в таком случае "планом Б" являются Вооруженные силы.

"План Б" всегда есть. Это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция и все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 2 октября в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера".

4 октября Зеленский обратился к протестующим против "формулы Штайнмайера".

Согласно соцопросам, четверть украинцев не поддерживают "формулу Штайнмайера".

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