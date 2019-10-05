подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
05 октября 2019, суббота, 16:51 655
Общество 2019-10-05T17:00:23+03:00
Українські Новини
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск

Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск

Украинцы на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" провели акцию "Нет капитуляции". Активисты протестовали против отвода Вооруженных сил Украины от линии столкновения на Донбассе.

Кроме того, в ходе протестов несколько десятков людей спели Гимн Украины просто у самого пункта пропуска. В руках они держали флаги Украины, в частности, развернули большой сине-желтый флаг на несколько метров, пишет "24 канал".

В то же время экс-глава Попаснянской военно-гражданской администрации Сергей Шакшун заявил, что жители прифронтовых населенных пунктов Донбасса выступают против отвода украинских военных. При этом мирные граждане больше не называют украинских военных "бандеровцами", а – "нашими войсками". Об этом Шакшун рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Люди звонят и говорят: "Да как можно убирать наши войска?" Не говорят, как раньше, "Украинская армия", а – "наши войска!" И – "что потом с нами будет?" – передал слова жителей прифронтовых населенных пунктов Шакшун.

"Люди переживают. Война продолжается шестой год. И если раньше отношение к украинской армии было "эти бандеровцы" или "эти воины", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда"", – добавил он.

А Россия тем временем не отводит свои вооруженные формирования и наемников, несмотря на режим прекращения огня и другие мирные инициативы.

"Война идет по всей линии фронта. Если вам не докладывают, это очень плохо. Военные действия происходят в Попаснянском районе – начиная с Новотошковского. Золотое, Екатериновка, Попасная, Троицкое – везде стреляют", – обратился Шакшун к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

Экс-глава Попаснянской ВЦА также выразил недовольство отводом украинских военных с укрепрайонов на необорудованную территорию.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет. Кроме того, ТКГ в Минске договорилась об отводе войск. 

После чего в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера".

Больше новостей о: отвод войск война на Донбассе ТКГ капитуляция Разведение войск формула Штайнмайера

Архив
Новости
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Юрий Лавренюк ответил на критику Мотовиловца: вы преступник или жертва? 16:32
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Богдан и Ваврыш в Анкаре. Фото: lb.ua
Богдана с друзьями заметили на отдыхе в Турции 15:40
ЦИК признал депутатом от "Слуги народа" Рады Копыленко из-за отказа от мандата Коваленко 15:20
больше новостей
Место суицида. Фото: Информатор
Жуткая трагедия в Киеве: 14-летний школьник выпрыгнул с 25-этажки 14:51
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале 18:26
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Андрей Ермак. Фото:
Советник Зеленского по внешней политике Ермак связан с политической элитой России, - СМИ 08:45
Смертельный пар: количество жертв вейпинга в США стремительно растет 17:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok