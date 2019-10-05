Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск

Украинцы на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" провели акцию "Нет капитуляции". Активисты протестовали против отвода Вооруженных сил Украины от линии столкновения на Донбассе.

Кроме того, в ходе протестов несколько десятков людей спели Гимн Украины просто у самого пункта пропуска. В руках они держали флаги Украины, в частности, развернули большой сине-желтый флаг на несколько метров, пишет "24 канал".

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В то же время экс-глава Попаснянской военно-гражданской администрации Сергей Шакшун заявил, что жители прифронтовых населенных пунктов Донбасса выступают против отвода украинских военных. При этом мирные граждане больше не называют украинских военных "бандеровцами", а – "нашими войсками". Об этом Шакшун рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Люди звонят и говорят: "Да как можно убирать наши войска?" Не говорят, как раньше, "Украинская армия", а – "наши войска!" И – "что потом с нами будет?" – передал слова жителей прифронтовых населенных пунктов Шакшун.

"Люди переживают. Война продолжается шестой год. И если раньше отношение к украинской армии было "эти бандеровцы" или "эти воины", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда"", – добавил он.

А Россия тем временем не отводит свои вооруженные формирования и наемников, несмотря на режим прекращения огня и другие мирные инициативы.

"Война идет по всей линии фронта. Если вам не докладывают, это очень плохо. Военные действия происходят в Попаснянском районе – начиная с Новотошковского. Золотое, Екатериновка, Попасная, Троицкое – везде стреляют", – обратился Шакшун к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

Экс-глава Попаснянской ВЦА также выразил недовольство отводом украинских военных с укрепрайонов на необорудованную территорию.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет. Кроме того, ТКГ в Минске договорилась об отводе войск.

После чего в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера".