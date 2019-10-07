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07 жовтня 2019, понеділок, 13:02 7
Президент 2019-10-07T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський зібрався в Ригу з офіційним візитом наступного тижня

Зеленський зібрався в Ригу з офіційним візитом наступного тижня

Прапор Латвії. Фото: uа.кгуmг.сом
Прапор Латвії. Фото: uа.кгуmг.сом

Президент Володимир Зеленський наступного тижня (14-20 жовтня) відвідає Латвію після того, як Латвія визнала геноцидом депортацію Росією кримських татар.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевічсом брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми плануємо візит Президента до Риги. Думаю, це буде на наступному тижні", - сказав він.

У свою чергу Рінкевічс підтвердив, що візит відбудеться на наступному тижні.

Раніше Президент Литви Гітанас Науседа запросив Зеленського відвідати Вільнюс.

Як повідомляли Українські Новини, мер латвійського міста порушив Конституцію, заговоривши російською. Раніше Латвія хотіла призупинити імпорт яєць і яєчних продуктів з України, але не виявила сальмонелу при повторній перевірці.

Тим часом делегації України і ще 4 країн бойкотують урочистості до 70-річчя ПАРЄ а в Латвії заборонили телеканал "Росія" за розпалювання ненависті до України.

Також у Зеленського зібралися в зону розведення військ, щоб переконатися в безпеці місцевих жителів.

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