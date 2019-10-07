Зеленський зібрався в Ригу з офіційним візитом наступного тижня

Президент Володимир Зеленський наступного тижня (14-20 жовтня) відвідає Латвію після того, як Латвія визнала геноцидом депортацію Росією кримських татар.\r\nПро це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевічсом брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Ми плануємо візит Президента до Риги. Думаю, це буде на наступному тижні", - сказав він.\r\nУ свою чергу Рінкевічс підтвердив, що візит відбудеться на наступному тижні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше Президент Литви Гітанас Науседа запросив Зеленського відвідати Вільнюс.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, мер латвійського міста порушив Конституцію, заговоривши російською. Раніше Латвія хотіла призупинити імпорт яєць і яєчних продуктів з України, але не виявила сальмонелу при повторній перевірці.\r\nТим часом делегації України і ще 4 країн бойкотують урочистості до 70-річчя ПАРЄ а в Латвії заборонили телеканал "Росія" за розпалювання ненависті до України.\r\nТакож у Зеленського зібралися в зону розведення військ, щоб переконатися в безпеці місцевих жителів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n