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16 августа 2019, пятница, 12:13 724
Экономика 2019-08-16T12:13:15+03:00
Українські Новини
Латвия хочет приостановить импорт яиц и яичных продуктов из Украины

Латвия хочет приостановить импорт яиц и яичных продуктов из Украины

Яйца
Яйца

Латвийская ассоциация производителей яиц и мяса птицы обратилась к премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу с просьбой приостановить импорт яиц из не входящих в ЕС стран, в том числе из Украины.

Об этом говорится в сообщении латвийского издания DELFI со ссылкой на официальное обращение ассоциации, передают Українськi Новини.

"Принимая во внимание то, что в Латвии за короткий промежуток времени уже 4 раза было констатировано несоответствие различных яичных продуктов нормам безопасности пищевых продуктов, а здоровье общества находится под угрозой, ассоциация считает, что импорт яиц и яичных продуктов из Украины следует незамедлительно остановить", - прокомментировала исполнительный директор ассоциации Анна Эрлих.

Ассоциация напомнила, что в июне 2019 года правительство Латвии решило предоставить дополнительные средства на усиление контроля за импортом яиц и яичных продуктов из Украины, поскольку в ходе дополнительных проверок было обнаружено, что сальмонелла содержится даже в термически обработанных продуктах.

В связи с этим 14 августа ассоциация направила премьер-министру Латвии призыв немедленно приостановить импорт яиц и яичных продуктов из стран, не входящих в ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, в июле первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты на беспошлинные поставки в ЕС для украинских экспортеров мяса птицы.

По состоянию на 22 июля Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара, пшеницы и сливочного масла в ЕС.

В июне средние потребительские цены на яйца снизились на 26,6% до 12,47 гривны за 10 штук по сравнению с маем.

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