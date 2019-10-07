Военных обстреляли боевики на участке разведения войск под Луганском

Боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) на участке разведения войск около Золотого Луганской области в понедельник, 7 октября, после того, как у Зеленского собрались в зону разведения войск , чтобы убедиться в безопасности местных жителей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

"С 08:00 в течение 20 минут противник вел обстрел в районе участка разведения н.п. Золотое, применяя по направлению от оккупированного города Первомайск станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - сказано в нем.

Потерь среди украинских военных нет.

Ранее Минобороны заявляло, что для начала разведения войск на определенном участке должен сохраняться режим прекращения огня не менее 7 дней.

Раньше Українські Новини писали, как будет проходить процесс разведения войск на Донбассе и что будет с мирным населением.

Тем временем полиция обещает обеспечить безопасность граждан в населенных пунктах Золотое и Катериновка в связи с разведением войск в Луганской области.