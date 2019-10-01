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01 октября 2019, вторник, 23:47 4
Внешняя политика 2019-10-01T23:50:36+03:00
Українські Новини
Делегации Украины и еще 4 стран бойкотируют торжества к 70-летию ПАСЕ

Делегации Украины и еще 4 стран бойкотируют торжества к 70-летию ПАСЕ

ПАСЕ. Фото: website-pace.net
ПАСЕ. Фото: website-pace.net

Делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии бойкотируют торжества по случаю 70-летия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Слуга народа", передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии создали совместную группу "Балтик плюс" в ПАСЕ.

Главная задача группы - продолжать политику непризнания аннексии Россией Крыма, осуждение оккупации Донбасса, частей Грузии и Молдовы.

"Первым шагом "Балтик плюс" стал отказ от участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины ПАСЕ. Такое решение делегации пяти стран приняли в Страсбурге. Оно стало реакцией на возвращение права голоса и других процедурных прав российской делегации", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

Члены "Балтик плюс" отмечают, что группа открыта для делегаций-единомышленников и продолжит проводить постоянные встречи, чтобы выработать общую позицию.

Как сообщали Українськi Новини, украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ. Также грузинская делегация в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Президент Франции Эммануэль Макрон в ПАСЕ заявил о полной поддержке возвращению России.

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