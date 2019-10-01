Делегации Украины и еще 4 стран бойкотируют торжества к 70-летию ПАСЕ

Делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии бойкотируют торжества по случаю 70-летия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Слуга народа", передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии создали совместную группу "Балтик плюс" в ПАСЕ.\r\nГлавная задача группы - продолжать политику непризнания аннексии Россией Крыма, осуждение оккупации Донбасса, частей Грузии и Молдовы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Первым шагом "Балтик плюс" стал отказ от участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины ПАСЕ. Такое решение делегации пяти стран приняли в Страсбурге. Оно стало реакцией на возвращение права голоса и других процедурных прав российской делегации", - сказано в сообщении пресс-службы партии.\r\nЧлены "Балтик плюс" отмечают, что группа открыта для делегаций-единомышленников и продолжит проводить постоянные встречи, чтобы выработать общую позицию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ. Также грузинская делегация в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).\r\nПрезидент Франции Эммануэль Макрон в ПАСЕ заявил о полной поддержке возвращению России.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n