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04 октября 2019, пятница, 09:16 10
Европа 2019-10-04T09:17:15+03:00
Українські Новини
Мэр латвийского города нарушил Конституцию, заговорив на русском

Мэр латвийского города нарушил Конституцию, заговорив на русском

Андрей Элксниньш. Фото: nasha.lv
Андрей Элксниньш. Фото: nasha.lv

Центр государственного языка Латвии попросил мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша объяснить, почему он произнес обращение на русском языке во время фестиваля Dragon Boats на озере Большие Стропы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Центр государственного языка прислал мне "письмо счастья" за русскую речь. Как оказалось, этим летом, загорая на озере Большие Стропы, я нарушил преамбулу к Конституции, пожелав гребцам удачно погрести", — заявил Элксниньш.

Центр государственного языка ссылается на видео, где видно, что 24 августа мэр обратился к участникам мероприятия на русском. Этим, по мнению центра госязыка, он нарушил 4-й пункт Конституции, в котором сказано, что государственный язык Латвии — латышский.

В законе "О самоуправлении" сказано, что рабочий язык самоуправлений — латышский, и председатель городской думы обязан знать государственный язык на высшем уровне. Председатель думы, отмечает центр госязыка, основываясь на преамбуле к Конституции, должен заботиться о сплоченности общества, в основе которого должен быть латышский язык. Поэтому Элксниньш обязан обращаться к населению на латышском, особенно на публичных мероприятиях, доступных всем жителям города.

Как сообщали Українські Новини, в Латвии запретят советскую и нацистскую военную форму и будут штрафовать за ее ношение. Также страна официально запретила телеканал "Россия" за разжигание ненависти к Украине и обвинила Россию в кибератаках на государственные ведомства.

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