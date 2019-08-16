С украинскими яйцами все нормально: Латвия не обнаружила сальмонеллу при повторной проверке

Ассоциация "Союз птицеводов" заявляет, при повторном исследовании яичных продуктов, которые Латвия импортировала из Украины, не было обнаружено сальмонеллы.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил исполнительный директор ассоциации Сергей Карпенко.\r\n"Тех образцов, которые были отобраны при импорте нашей продукции в Латвию, сделали повторные исследования и не обнаружили там сальмонеллы", - сказал он.\r\nПри этом Карпенко объяснил, что соответствующее сообщение уже было направлено через систему RASFF (Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах) в Европейскую Комиссию, однако, по словам латвийской стороны, они уже не могут его отозвать.\r\nИсполнительный директор заявил, что повторную проверку Латвия проводила как в частной, так и в государственной лабораториях и не обнаружила сальмонеллы.\r\nОн подчеркнул, что речь идет именно о яичных продуктах, а в экспортируемых в Латвию яйцах сальмонеллу никогда не находили.\r\nКарпенко отметил, что на данный момент единственной компанией, поставляющей яичные продукты в Латвию, является крупный производитель яичной продукции компания "Овостар Юнион" (Киев).\r\nПо его словам, компания документально подтвердила ассоциации, что также повторно исследовала отправленные образцы и не обнаружила сальмонеллы.\r\nОтмечается, что большинство закупаемого Латвией яичного продукта перенаправляется на другие рынки ЕС.\r\nПо информации ассоциации, на данный момент доля экспорта яиц из Украины в Латвию составляет 8%, яичных продуктов - 20%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по состоянию на 22 июля Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара, пшеницы и сливочного масла в ЕС.\r\nТем временем в 2018 году "Овостар Юнион" открыл дочернюю компанию OAE Food Trade FZE в Дубае (ОАЭ).