Бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил із забороненої зброї, - штаб ООС

Бойовики 25 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 6 жовтня, одиного військовослужбовця розстріляли, ще один отримав поранення.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\nПротивник обстрілював українські позиції з забороненого "мінськими угодами" озброєння - мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.\r\n"Крім того, в порушення "мінських угод" противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил - в районі Новотроїцького, Красногорівки, Павлополя, Авдіївки, Богданівки, Водяного, Березового, Пищевика і Новомихайлівки.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил - біля Луганського, Новолуганського, Золотого, Золотого-4, Попасної і Зайцева.\r\nЗа минулу добу в результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.\r\nЗ початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПротягом поточної доби в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики 24 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 5 жовтня, один військовослужбовець отримав поранення і один - бойове травмування.Раніше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського. Також стало відомо, як проходить процес розведення військ на Донбасі і що буде з мирним населенням. Тим часом у Зеленського зібралися в зону розведення військ, щоб переконатися в безпеці місцевих жителів.