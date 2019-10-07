Бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил із забороненої зброї, - штаб ООС

Бойовики 25 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 6 жовтня, одиного військовослужбовця розстріляли, ще один отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Противник обстрілював українські позиції з забороненого "мінськими угодами" озброєння - мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

"Крім того, в порушення "мінських угод" противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил - в районі Новотроїцького, Красногорівки, Павлополя, Авдіївки, Богданівки, Водяного, Березового, Пищевика і Новомихайлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил - біля Луганського, Новолуганського, Золотого, Золотого-4, Попасної і Зайцева.

За минулу добу в результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.

З початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.

Протягом поточної доби в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 24 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 5 жовтня, один військовослужбовець отримав поранення і один - бойове травмування.



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