На Донбассе разводят войска: как проходит процесс и что будет с мирным населением

После того как Трехсторонняя контактная группа во вторник в Минске подписала "формулу Штайнмайера" на Донбассе начался процесс разведения войск. Ответы на основные вопросы относительно реализации этого процесса дали на сайте Министерства обороны Украины.\r\nГлавной целью процесса разведения войск на Донбассе, который осуществляется на отдельных участках линии боевого столкновения, является сохранение жизни украинских военнослужащих и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.\r\nПочему происходит процесс разведения? На каких условиях?\r\nПроцесс разведения войск (сил) реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске: протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года и комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПроцесс разведения сил и средств пройдет на трех участках, которые закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Первый этап уже завершился сегодня в Станице Луганской, где сейчас идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть должно соблюдаться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней. Процесс будет проходить в два этапа - отвод личного состава с обеих сторон и демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирования территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.\r\n Что будет с мирным населением?\r\nВооруженные Силы Украины продолжать оказывать помощь мирному населению. Подразделения гражданско-военного сотрудничества будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни. Кроме этого, будут иметь продолжение проекты по восстановлению инфраструктуры.\r\nЕсли другая сторона вернется на свои позиции?\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПри планировании процесса разведения командованием Вооруженных Сил Украины были учтены различные сценарии развития событий. В случае игнорирования войсками противника договоренностей и попытке возвращения на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно. Приоритетным для украинской армии будт вопрос защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия. Также подчеркивается предусмотренное законодательством Украины право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью.\r\nКак сообщали Українські новини, Владимир Зеленский заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.