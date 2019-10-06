На Донбассе боевики 24 раза открывали огонь, ранен военный

Вчера, 5 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донббассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий был ранен, а еще один - травмирован. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 18 обстрелов.

“За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирование”, - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщали Українські Новини, 4 октября на Донбассе ​​погиб воин ВСУ, еще двое получили ранения.

Также 3 октября боевики 41 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб.