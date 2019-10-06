подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
06 октября 2019, воскресенье, 09:52 9
Силовые структуры 2019-10-06T09:58:41+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики 24 раза открывали огонь, ранен военный

На Донбассе боевики 24 раза открывали огонь, ранен военный

ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

Вчера, 5 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донббассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий был ранен, а еще один - травмирован. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 18 обстрелов.

“За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирование”, - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщали Українські Новини, 4 октября на Донбассе ​​погиб воин ВСУ, еще двое получили ранения.

Также 3 октября боевики 41 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб.

Больше новостей о: война на Донбассе Ситуация в зоне ООС ранен украинский военный

Архив
Новости
На Донбассе боевики 24 раза открывали огонь, ранен военный 09:52
Снизятся ли цены из-за падения доллара в Украине: эксперты дали прогноз 09:26
Трамп заявил, что звонил Зеленскому только из-за просьбы министра энергетики 08:35
Арахамия получил 43 тыс. гривен, а Тимошенко - 37: сколько зарабатывают новые депутаты 08:00 Документ
Сегодня на Майдане пройдет забег и акция протеста против "формулы Штайнмайера" 07:30 Карта
больше новостей
Место суицида. Фото: Информатор
Жуткая трагедия в Киеве: 14-летний школьник выпрыгнул с 25-этажки 14:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Только диджитализация позволит быть конкурентными на рынке девелопмента, - Вавриш 14:41
Рябошапка ответил на фразу Зеленского о 100% его генпрокуроре 17:11
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Тищенко в Раде странно себя вел и прятался за колонной 11:37
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok