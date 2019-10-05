У Зеленского собрались в зону разведения войск, чтобы убедиться в безопасности местных жителей

Представители власти на следующей неделе посетят города разведения войск Петровское, Золотое и Станица Луганская (все - Луганская область), чтобы убедиться в том, что местные жители находятся в безопасности.\r\nОб этом говорится на странице Офиса Президента Украины в соцсети Facebook, передают Українські Новини.\r\nРешение было принято на встрече с Президентом Владимиром Зеленском, которая была посвящена вопросам безопасности и обороны. В ней также приняли участие начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак и другие.\r\n"На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станица Луганская, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает", - сказано в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСогласно ему, на встрече также обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан. Также Зеленский назвал вопросы безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижения устойчивого мира, приоритетными.\r\nКроме того, на встрече обсуждалось внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий.\r\n"Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - подчеркивается в заявлении.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский пообещал, что капитуляции из-за "формулы Штайнмайера" не будет. Тем временем жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n