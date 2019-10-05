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05 октября 2019, суббота, 23:50 14
Президент 2019-10-05T23:55:44+03:00
Українські Новини
У Зеленского собрались в зону разведения войск, чтобы убедиться в безопасности местных жителей

У Зеленского собрались в зону разведения войск, чтобы убедиться в безопасности местных жителей

Встреча Зеленского с представителями власти. Фото: Офис Президента/Facebook
Встреча Зеленского с представителями власти. Фото: Офис Президента/Facebook

Представители власти на следующей неделе посетят города разведения войск Петровское, Золотое и Станица Луганская (все - Луганская область), чтобы убедиться в том, что местные жители находятся в безопасности.

Об этом говорится на странице Офиса Президента Украины в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

Решение было принято на встрече с Президентом Владимиром Зеленском, которая была посвящена вопросам безопасности и обороны. В ней также приняли участие начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак и другие.

"На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станица Луганская, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на встрече также обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан. Также Зеленский назвал вопросы безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижения устойчивого мира, приоритетными.

Кроме того, на встрече обсуждалось внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий.

"Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский пообещал, что капитуляции из-за "формулы Штайнмайера" не будет. Тем временем жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск.

Больше новостей о: Арсен Аваков Президент Украины Вадим Пристайко Владимир Зеленский Руслан Хомчак Иван Баканов Андрей Ермак Офис Президента Украины Разведение войск

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