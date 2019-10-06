подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
06 октября 2019, воскресенье, 23:55 608
Происшествия 2019-10-06T23:56:10+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина

На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина

Иван Дейкун. Фото:
Иван Дейкун. Фото: "Цензор.нет"

Сегодня, 6 октября, в районе Красногоровки Донецкой области погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода уроженец Южноукраинска Николаевской области Иван Дейкун. Об этом сообщает "Думская".

В командовании части, 41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови.

Как сообщает "Цензор.нет", заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 1-го механизированного батальона Иван Дейкун получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.

Дейкун Иван Викторович родился 23 июля 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области.

Как сообщали Українськi Новини, 5 октября боевики 24 раза открывали огонь по позициям сил ООС, один военный был ранен и один получил травмы.

Кроме того, жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск. Несколько десятков людей спели Гимн Украины просто у самого пункта пропуска. 

Больше новостей о: ВСУ война на Донбассе ООС Потери в зоне ООС Иван Дейкун

Архив
Новости
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
Дмитрий Разумков. Скриншот телеканала
Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью 22:40
Акция протеста в Минске. Фото: Радио Свобода
В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией 21:26
В зоне ООС украинские военные понесли потери 20:56
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok