На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина

Сегодня, 6 октября, в районе Красногоровки Донецкой области погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода уроженец Южноукраинска Николаевской области Иван Дейкун. Об этом сообщает "Думская".

В командовании части, 41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови.

Как сообщает "Цензор.нет", заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 1-го механизированного батальона Иван Дейкун получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.

Дейкун Иван Викторович родился 23 июля 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области.

Как сообщали Українськi Новини, 5 октября боевики 24 раза открывали огонь по позициям сил ООС, один военный был ранен и один получил травмы.

Кроме того, жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск. Несколько десятков людей спели Гимн Украины просто у самого пункта пропуска.