У Путіна заявили, що шанси на зустріч в "нормандському форматі" зростають

Після узгодження тристоронньою контактною групою (ТКГ) у Мінську "формули Штайнмайєра" шанси на проведення зустрічі лідерів країн "Нормандського формату" зростають.

Про це заявив помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков в ефірі каналу "Россия 1" ввечері 6 жовтня, пише "Главком"

"Шанс на проведення у відносно недалекому майбутньому саміту в "нормандському форматі", звичайно, збільшується", - заявив помічник Путіна.

Водночас Ушаков не називав конкретної дати. Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров також не став уточнювати, коли може відбутися саміт.

"Коли президенти вирішать", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що депутати зміни до закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" схвалюватимуть "разом з суспільством".

Тим часом 6 жовтня на Майдані Незалежності в Києві на віче проти "формули Штайнмайєра" прийшли близько 10 тисяч людей. Раніше акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ провели жителі Донбасу.

Водночас Володимир Зеленський звернувся до протестувальників проти "формули Штайнмайєра".