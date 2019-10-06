Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" будут одобрять "вместе с обществом".

Об этом председатель Рады заявил в эфире телеканала "Украина", не уточнив, как будет действовать механизм такой работы, пишет "Радио Свобода"

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и Президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе Президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства", - указывает председатель парламента.

Разумков также сказал, что во время подготовки нового закона не будет перейдена ни одна "красная линия".

"Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе - выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут по безопасности компонент... тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", - настаивает Разумков.

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Как сообщали Ураїнські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал "план Б" для "формулы Штайнмайера".

Тем временем, 6 октября, на вече против "формулы Штайнмайера" на Майдан пришли около 10 тысяч людей.

Ранее жители Донбасса также провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск.