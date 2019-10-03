Я слышу вас: Зеленский обратился к протестующим против "формулы Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский заявил протестующим против "формулы Штайнмайера", что никогда не сдаст Украину и услышал их требования.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность грабить, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности", - сказал он

Президент отметил, что формула не предусматривает сдачу Донбасса и капитуляцию Украины.

"Эта формула только говорит, когда должен заработать так называемый закон об особенном статусе Донбасса. А именно после проведения там местных выборов, которые пройдут в соответствии с конституцией Украины, законодательством Украины и после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами", - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что имплементацию формулы начал еще бывший Президент Петр Порошенко.

Президент заявил, что никаких договоров с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" Украина не подписывала.

Зеленский также сказал, что на данный момент приоритетом переговоров является прекращение боевых действий и возвращение пленных.

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Как сообщали Українськi Новини, большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.

Ранее Зеленский уже заявлял, что капитуляции не будет.