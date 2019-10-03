Я слышу вас: Зеленский обратился к протестующим против "формулы Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский заявил протестующим против "формулы Штайнмайера", что никогда не сдаст Украину и услышал их требования.\r\nОб этом Зеленский заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.\r\n"Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность грабить, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности", - сказал он\r\nПрезидент отметил, что формула не предусматривает сдачу Донбасса и капитуляцию Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Эта формула только говорит, когда должен заработать так называемый закон об особенном статусе Донбасса. А именно после проведения там местных выборов, которые пройдут в соответствии с конституцией Украины, законодательством Украины и после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами", - подчеркнул Президент.\r\nОн также отметил, что имплементацию формулы начал еще бывший Президент Петр Порошенко.\r\nПрезидент заявил, что никаких договоров с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" Украина не подписывала.\r\nЗеленский также сказал, что на данный момент приоритетом переговоров является прекращение боевых действий и возвращение пленных.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=eykCp51YOlI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.\r\nРанее Зеленский уже заявлял, что капитуляции не будет.