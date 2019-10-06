Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників

В неділю, 6 жовтня, близько 10 тис. осіб протестують на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nТак, всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУчасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра і проти Президента Володимира Зеленського.\r\n\r\nПротестувальники тримають плакати з вимогами "Ні капітуляції", "ЗЕмократуру геть", "Слуга виходь - народ прийшов" та інші.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ мітингу беруть участь активісти "Національного корпусу", "Національної дружини", "Правого сектора".\r\n\r\nРух вулиць перекрито, а на самій площі встановлена сцена.\r\nПравопорушень не було помічено.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ТКГ в Мінську домовилася про відвід військ а Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайера" і пообіцяв, що капітуляції не буде.\r\nРаніше мешканці Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ. \r\nА протести по всій Україні проти "формули Штайнмайера" почалися ще на початку тижня.