Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників

Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції

Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції

В неділю, 6 жовтня, близько 10 тис. осіб протестують на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Так, всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.

Учасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра і проти Президента Володимира Зеленського.

Протестувальники тримають плакати з вимогами "Ні капітуляції", "ЗЕмократуру геть", "Слуга виходь - народ прийшов" та інші.

У мітингу беруть участь активісти "Національного корпусу", "Національної дружини", "Правого сектора".

Рух вулиць перекрито, а на самій площі встановлена сцена.

Правопорушень не було помічено.

Як повідомляли Українські Новини, ТКГ в Мінську домовилася про відвід військ а Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайера" і пообіцяв, що капітуляції не буде.

Раніше мешканці Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ.

А протести по всій Україні проти "формули Штайнмайера" почалися ще на початку тижня.