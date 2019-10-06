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06 жовтня 2019, неділя, 13:00 201
Суспільство 2019-10-06T13:15:57+03:00
Українські Новини
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників

Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників

Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції

В неділю, 6 жовтня, близько 10 тис. осіб протестують на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Так, всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.

Учасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра і проти Президента Володимира Зеленського.

Протестувальники тримають плакати з вимогами "Ні капітуляції", "ЗЕмократуру геть", "Слуга виходь - народ прийшов" та інші.

У мітингу беруть участь активісти "Національного корпусу", "Національної дружини", "Правого сектора".

Рух вулиць перекрито, а на самій площі встановлена сцена.

Правопорушень не було помічено.

Як повідомляли Українські Новини, ТКГ в Мінську домовилася про відвід військ а Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайера" і пообіцяв, що капітуляції не буде.

Раніше мешканці Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ.

А протести по всій Україні проти "формули Штайнмайера" почалися ще на початку тижня.

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