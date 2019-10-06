На Майдане началось вече против "формулы Штайнмайера": онлайн-трансляция

Сегодня, 6 октября, в 12:00 на Майдане Незалежности началось вече "Остановим капитуляцию". Трансляцию мероприятия ведет Радио Свобода.

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Активисты мероприятия называют протест противодействием "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус"для Донбасса".

Как сообщали Українські Новини, жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск. в ходе протестов несколько десятков людей спели Гимн Украины просто у самого пункта пропуска. В руках они держали флаги Украины, в частности, развернули большой сине-желтый флаг на несколько метров.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет. Кроме того, ТКГ в Минске договорилась об отводе войск.

А вечером 1 октября в ряде городов Украины начались протесты. 2 октября на главные площади городов снова вышли несколько сотен митингующих, среди которых "Нацкорпус" и "Нацдружины". Самый масштабный протест начался в столице.