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05 жовтня 2019, субота, 22:32 17
ЗМІ 2019-10-05T22:40:31+03:00
Українські Новини
Журналіст Андрушко відмовився зустрічатися з Мендель "для діалогу"

Журналіст Андрушко відмовився зустрічатися з Мендель "для діалогу"

Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлія Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Журналіст Сергій Андрушко відмовився зустрічатися зі спікером Президента Володимира Зеленського Юлією Мендель "для діалогу" після того, як Мендель звинуватила журналістів у харасменті, хоча сама смикала їх за руки.

Про це Андрушко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Реакція на Мендель" Чи готовий я до діалогу про свободу слова з прес-секретарем Президента? Так, готовий. З новим адекватним прес-секретарем Президента. Моя позиція", - написав Андрушко.

У коментарях користувачі висловили підтримку рішенню журналіста.

Скріншот: Serhii Andrushko/FacebookСкріншот: Serhii Andrushko/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами. Також НСЖУ просить Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста.

Серія конфліктів із Мендель почалася після того, як журналісти "Радіо Свобода" показали, як прес-секретар Президента не пускала їх до Богдана. Пізніше з'явилося друге скандальне відео з Мендель. Також спікер Президента звинуватила журналістів, що вони "кидалися на делегацію заради красивої картинки".

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