Журналіст Андрушко відмовився зустрічатися з Мендель "для діалогу"

Журналіст Сергій Андрушко відмовився зустрічатися зі спікером Президента Володимира Зеленського Юлією Мендель "для діалогу" після того, як Мендель звинуватила журналістів у харасменті , хоча сама смикала їх за руки.

Про це Андрушко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Реакція на Мендель" Чи готовий я до діалогу про свободу слова з прес-секретарем Президента? Так, готовий. З новим адекватним прес-секретарем Президента. Моя позиція", - написав Андрушко.

У коментарях користувачі висловили підтримку рішенню журналіста.

Скріншот: Serhii Andrushko/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами. Також НСЖУ просить Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста.

Серія конфліктів із Мендель почалася після того, як журналісти "Радіо Свобода" показали, як прес-секретар Президента не пускала їх до Богдана. Пізніше з'явилося друге скандальне відео з Мендель. Також спікер Президента звинуватила журналістів, що вони "кидалися на делегацію заради красивої картинки".