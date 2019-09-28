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28 сентября 2019, суббота, 10:50 81
Политика 2019-09-28T10:54:26+03:00
Українські Новини
НСЖУ просит Мендель извиниться за препятствование работе журналиста

НСЖУ просит Мендель извиниться за препятствование работе журналиста

Пресс-секретарь Президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. Такое мнение выразил у себя на странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя вчерашние инциденты на пресс-конференции Владимира Зеленского, когда пресс-секретарь президента Юлия Мендель не дала журналистам задать вопрос Президенту.

"Или дружеские объятия, или отталкивания-оттягивание - это не поведение, с которой журналисты мириться", - написал Томиленко.

Также глава НСЖУ выразил солидарность с коллегами из программы "Схемы" Схемы: коррупция в деталях - RFERL и американским журналистом Christopher Miller, который работает в Киеве для "Радио Свобода".

"Власть во всем мире ищет форматы ухода неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", - написал Томиленко.

Также НСЖУ призвал Офис Президента и пресс-секретаря Президента Юлии Мендель пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

"И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами", - убежден Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Тем временем, появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского.

Больше новостей о: СМИ НСЖУ Сергей Томиленко Юлия Мендель

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