Вы никого не толкали, Юля? - Зеленский пошутил о скандалах Мендель с журналистами

Президент Владимио Зеленский пошутил о конфликтах своего спикера Юлии Мендель с журналистами, спросив у нее "Вы никого не толкали, Юля?" в то время, как НСЖУ просит Мендель извиниться за препятствование работе журналиста

Вопрос спикеру Президент задал, начиная брифинг о ходе "минских переговоров" по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Вы никого не толкали, Юля?", - шутливо спросил Зеленский.

Этому предшествовала критика в ряде СМИ Мендель, которая оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Позже Мендель объяснила, что "останавливала" журналиста, так как он "вмешивался в личное пространство" Президента.

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Как сообщали Українськi Новини, журналисты "Радио Свобода" показали, как пресс-секретарь Президента не пускала их к Богдану. Позже появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского. Также пресс-секретарь Зеленского обвинила журналистов, что они "кидались на делегацию ради красивой картинки".

Ранее из-за заявлений Мендель ГПУ направила повторный запрос в Офис Президента.