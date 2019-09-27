Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского

В сети появилось второе видео инцидента с пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая не дала журналистам задать вопрос Президенту.

Видео опубликовали "Схемы" в микроблоге Twitter.

"Вот еще один эпизод, когда пресс-секретарь президента Юлия Мендель буквально физически оттягивает журналиста "Радио Свободы" Кристофера Миллера от Владимира Зеленского - препятствуя ему задать вопрос Президенту. Это произошло на форуме YES", - говорится в нем подписи.

На видео видно, как журналист задает вопрос Зеленскому, но в это время Мендель отталкивает Миллера в сторону со словами: "Нам нужно выпить кофе". Отметим, на видео видно, что Зеленский не был против пообщаться с журналистом.

Ось ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста @radiosvoboda Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумі YES.

Публікуємо повне відео інциденту з перекладом pic.twitter.com/mznKwVRqOP — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) September 27, 2019

Как сообщали Українські Новини, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.