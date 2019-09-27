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27 сентября 2019, пятница, 19:00 2911
Президент 2019-09-27T19:36:13+03:00
Українські Новини
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского

Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского

В сети появилось второе видео инцидента с пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая не дала журналистам задать вопрос Президенту.

Видео опубликовали "Схемы" в микроблоге Twitter.

"Вот еще один эпизод, когда пресс-секретарь президента Юлия Мендель буквально физически оттягивает журналиста "Радио Свободы" Кристофера Миллера от Владимира Зеленского - препятствуя ему задать вопрос Президенту. Это произошло на форуме YES", - говорится в нем подписи.

На видео видно, как журналист задает вопрос Зеленскому, но в это время Мендель отталкивает Миллера в сторону со словами: "Нам нужно выпить кофе". Отметим, на видео видно, что Зеленский не был против пообщаться с журналистом.

Как сообщали Українські Новини, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

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