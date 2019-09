Пресс-секретарь Зеленского обвинила журналистов, что они "кидались на делегацию ради красивой картинки"

Об этом Мендель написала на своей странице в социальной сети Facebook в ответ сообщение в СМИ о том, что пресс-секретарь не допустила журналистов к Зеленского.

"К концу первого месяца работы в Офисе Президента узнала, что купила Lexus и повесила номера со своей фамилией. Связали со всеми возможными олигархами. На второй месяц в медиа писали, что я купила квартиру за новую зарплату. На третий - что дала команду голосовать за неприкосновенность. Теперь пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя. Призываю всех проверять информацию", - написала она.

Также Мендель заявила, что в США журналисты не позволяют себе нарушать личное пространство должностных лиц и вспомнила о киллере в Киеве.

"В США "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Ибо личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда под видом журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве. Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - написала Мендель.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe