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27 сентября 2019, пятница, 17:04 59
Президент 2019-09-27T17:17:30+03:00
Українські Новини
Пресс-секретарь Зеленского обвинила журналистов, что они "кидались на делегацию ради красивой картинки"

Пресс-секретарь Зеленского обвинила журналистов, что они "кидались на делегацию ради красивой картинки"

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.

Об этом Мендель написала на своей странице в социальной сети Facebook в ответ сообщение в СМИ о том, что пресс-секретарь не допустила журналистов к Зеленского.

"К концу первого месяца работы в Офисе Президента узнала, что купила Lexus и повесила номера со своей фамилией. Связали со всеми возможными олигархами. На второй месяц в медиа писали, что я купила квартиру за новую зарплату. На третий - что дала команду голосовать за неприкосновенность. Теперь пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя. Призываю всех проверять информацию", - написала она.

Также Мендель заявила, что в США журналисты не позволяют себе нарушать личное пространство должностных лиц и вспомнила о киллере в Киеве.

"В США "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Ибо личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда под видом журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве. Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - написала Мендель.

Напомним, ранее журналист-расследователь "Радио Свобода" Михаил Ткач рассказал, как пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не пускала прессу задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану. 

Ранее Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Больше новостей о: СМИ Владимир Зеленский Андрей Богдан Юлия Мендель

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