Пресс-секретарь Президента обвинила журналистов в домогательстве из-за того, что она дергала их за руки

Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила журналистов в травле и буллинге после того, как ее обвинили в препятствовании работе журналистов, в частности, журналиста программы "Схемы" Юрия Андрушко.\r\nОб этом Мендель рассказала в комментарии Bihus.info.\r\n"Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрасмента. В данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми", - сказала Мендель.\r\nТакже Мендель отметила, что планирует встречу с журналистами после обращения к ней комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Насколько я поняла, поскольку со мной связались из Комитета по вопросам свободы слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то вопросах извинений, не намекал на какие-то обиды … и с другими журналистами. … Я понимаю ситуацию с Кристофером Миллером, я не знаю, кто третий журналист", — заявила она.\r\nКроме того, Мендель сказала, что даже если она вела себя неправильно, нужно говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем НСЖУ просил Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.