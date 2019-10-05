Пресс-секретарь Президента обвинила журналистов в домогательстве из-за того, что она дергала их за руки

Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила журналистов в травле и буллинге после того, как ее обвинили в препятствовании работе журналистов, в частности, журналиста программы "Схемы" Юрия Андрушко.

Об этом Мендель рассказала в комментарии Bihus.info.

"Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрасмента. В данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми", - сказала Мендель.

Также Мендель отметила, что планирует встречу с журналистами после обращения к ней комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

"Насколько я поняла, поскольку со мной связались из Комитета по вопросам свободы слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то вопросах извинений, не намекал на какие-то обиды … и с другими журналистами. … Я понимаю ситуацию с Кристофером Миллером, я не знаю, кто третий журналист", — заявила она.

Кроме того, Мендель сказала, что даже если она вела себя неправильно, нужно говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики.

Как сообщали Українські Новини, ранее Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.

Тем временем НСЖУ просил Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.