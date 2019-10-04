Рябошапка анонсував новини у справі Порошенка

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура не анонсує вручення підозри, але наголосив, що найближчим часом будуть новини у справі колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це генпрокурор сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання про можливу підготовку підозри екс-Президенту Петру Порошенку, передають Українські Новини.

"Ми не анонсуємо підозри, обшуки та інші процесуальні рішення", - сказав він

При цьому Рябошапка не уточнив, які саме новини будуть у справі Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Після того, як Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка, Генеральна прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

Раніше адвокат Порошенка Ігор Головань заявляв, що екс-Президент Петро Порошенко не має наміру проходити перевірку на поліграфі. При цьому 13 вересня Порошенко дав свідчення Держбюро розслідувань у справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.