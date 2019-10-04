Рябошапка анонсував новини у справі Порошенка

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура не анонсує вручення підозри, але наголосив, що найближчим часом будуть новини у справі колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nПро це генпрокурор сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання про можливу підготовку підозри екс-Президенту Петру Порошенку, передають Українські Новини.\r\n"Ми не анонсуємо підозри, обшуки та інші процесуальні рішення", - сказав він\r\nПри цьому Рябошапка не уточнив, які саме новини будуть у справі Порошенка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.\r\nПісля того, як Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка, Генеральна прокуратура готує йому повідомлення про підозру.\r\nРаніше адвокат Порошенка Ігор Головань заявляв, що екс-Президент Петро Порошенко не має наміру проходити перевірку на поліграфі. При цьому 13 вересня Порошенко дав свідчення Держбюро розслідувань у справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.