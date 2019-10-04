Візит Зеленського Житомир: протестувальники вимагають від Президента припинити тиск на "112 Україна", NewsOne і Zik

Візит Зеленського Житомир: протестувальники вимагають від Президента припинити тиск на "112 Україна", NewsOne

Сьогодні, 4 жовтня, в Житомирі, куди приїхав Президент Володимир Зеленський для зустрічі з Алкесандром Лукашенко, проходить масова акція протесту на підтримку телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik. Про це повідомляє 112.

Так, повідомляється, що мітингувальники вимагають від Володимира Зеленського припинити тиск на три телеканали: "112 Україна", NewsOne і Zik.

"Ми вимагаємо від влади припинити вирішувати, що нам дивитися, а що - ні. Ми хочемо дивитися чесні новини, ми хочемо самі вирішувати, які канали дивитися", - кажуть протестувальники.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти "112 Україна", NewsOne і ZIK заклеїли роти на знак протесту проти спроб закрити канали.

Раніше "112-Україна" назвав рішення Нацради атакою на свободу слова.

Також РНБО вирішило не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.

Крім того, в ОБСЄ закликали Україну утриматися від "непропорційно обмежувальних заходів" щодо NewsOne і 112-Україна.

Тим часом телеканал "112" звинувачує Богдана в інформаційному тиску і просить у Ради Європи захисту