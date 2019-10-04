підписатися на розсилку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
04 жовтня 2019, пʼятниця, 13:31 13
Суспільство 2019-10-04T14:30:02+03:00
Українські Новини
Візит Зеленського Житомир: протестувальники вимагають від Президента припинити тиск на "112 Україна", NewsOne

Візит Зеленського Житомир: протестувальники вимагають від Президента припинити тиск на "112 Україна", NewsOne і Zik

Протест в Житомирі. Скріншот: ZIK
Протест в Житомирі. Скріншот: ZIK

Сьогодні, 4 жовтня, в Житомирі, куди приїхав Президент Володимир Зеленський для зустрічі з Алкесандром Лукашенко, проходить масова акція протесту на підтримку телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik. Про це повідомляє 112.

Так, повідомляється, що мітингувальники вимагають від Володимира Зеленського припинити тиск на три телеканали: "112 Україна", NewsOne і Zik.

"Ми вимагаємо від влади припинити вирішувати, що нам дивитися, а що - ні. Ми хочемо дивитися чесні новини, ми хочемо самі вирішувати, які канали дивитися", - кажуть протестувальники.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти "112 Україна", NewsOne і ZIK заклеїли роти на знак протесту проти спроб закрити канали.

Раніше "112-Україна" назвав рішення Нацради атакою на свободу слова.

Також РНБО вирішило не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.

Крім того, в ОБСЄ закликали Україну утриматися від "непропорційно обмежувальних заходів" щодо NewsOne і 112-Україна.

Тим часом телеканал "112" звинувачує Богдана в інформаційному тиску і просить у Ради Європи захисту

Більше новин про: ZIK Телеканал 112 NewsOne Володимир Зеленський

Архів
Новини
Льовочкін пропонує роздати державну землю громадянам України 15:01
Місце суїциду. Фото: Інформатор
Страшна трагедія в Києві: 14-річний школяр вистрибнув з 25-поверхівки 14:59
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш 14:41
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка 14:32
Потрапивша в скандал Трампа і Зеленського компанія Burisma похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. на добу 14:31
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Портнов не вірить в реінтеграцію Донбасу 14:22
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
ДБР оприлюднила подробиці 12 справ проти Порошенка 13:00
Генпрокуратура готує підозру Порошенку 15:56
У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина 21:50
Данилов призначений секретарем РНБО 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok