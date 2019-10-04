Візит Зеленського Житомир: протестувальники вимагають від Президента припинити тиск на "112 Україна", NewsOne і Zik

Сьогодні, 4 жовтня, в Житомирі, куди приїхав Президент Володимир Зеленський для зустрічі з Алкесандром Лукашенко, проходить масова акція протесту на підтримку телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik. Про це повідомляє 112.\r\nТак, повідомляється, що мітингувальники вимагають від Володимира Зеленського припинити тиск на три телеканали: "112 Україна", NewsOne і Zik.\r\n"Ми вимагаємо від влади припинити вирішувати, що нам дивитися, а що - ні. Ми хочемо дивитися чесні новини, ми хочемо самі вирішувати, які канали дивитися", - кажуть протестувальники.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, журналісти "112 Україна", NewsOne і ZIK заклеїли роти на знак протесту проти спроб закрити канали.\r\nРаніше "112-Україна" назвав рішення Нацради атакою на свободу слова.\r\nТакож РНБО вирішило не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.\r\nКрім того, в ОБСЄ закликали Україну утриматися від "непропорційно обмежувальних заходів" щодо NewsOne і 112-Україна.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом телеканал "112" звинувачує Богдана в інформаційному тиску і просить у Ради Європи захисту