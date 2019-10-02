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02 октября 2019, среда, 13:00 1558
СМИ 2019-10-02T13:00:42+03:00
Українські Новини
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы

Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы

В среду, 2 октября, журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK проводят акцию против цензуры в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии, внеплановых проверках. Об этом сообщает 112.ua.

На полчаса каналы прекратили активное вещания. В знак протеста против цензуры они показывают кадры с людьми, которые находятся в студиях с заклеенными черным скотчем ртами. 

Фото: cкриншоты с телеэкрана

"Власти хотят закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится. Но несмотря на все попытки, закрыть рот независимым СМИ не удастся. Мы боремся и будем бороться до самой победы, которая, мы искренне верим, наступит. Рано или поздно, слово в Украине снова станет свободным", - сказал генпродюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

 

"Кроме того, что нам хочется говорить, открыто и честно, - есть миллионы людей, которым хочется нас слушать. И если власть лишает их такой возможности, то пусть сегодня будет полчаса позора для Нацсовета. Полчаса позора для чиновников, которые этот Нацсовет покрывают", - заявил гендиректор канала Егор Бенкендорф.

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