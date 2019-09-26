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26 сентября 2019, четверг, 17:31 189
СМИ 2019-09-26T17:35:09+03:00
Українські Новини
"112-Украина" назвал решение Нацсовета атакой на свободу слова

"112-Украина" назвал решение Нацсовета атакой на свободу слова

Телеканал "112 Украина" считает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении телеканала цифровых лицензий на вещание формой цензуры.

Об этом говорится в сообщении 112.ua, передают Українські Новини.

"Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Телеканал "112 Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что действия Нацсовета являются незаконными, так как у ряда членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия и Нацсовет не является правомочным.

"Сегодняшние события в очередной раз показали, что власть боится объективной и честной информации. Мы не согласны с решением нелегитимного Нацсовета и будем информировать об этом факте беззакония международные структуры", - отметил генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский.

Как сообщали Українські Новини, СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.

Ранее в ОБСЕ призывали Украину воздержаться от "непропорционально ограничительных мер" по NewsOne и 112-Украина.

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