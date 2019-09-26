"112-Украина" назвал решение Нацсовета атакой на свободу слова

Телеканал "112 Украина" считает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении телеканала цифровых лицензий на вещание формой цензуры.\r\nОб этом говорится в сообщении 112.ua, передают Українські Новини.\r\n"Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Телеканал "112 Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу", - говорится в нем.\r\nВ сообщении отмечается, что действия Нацсовета являются незаконными, так как у ряда членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия и Нацсовет не является правомочным.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Сегодняшние события в очередной раз показали, что власть боится объективной и честной информации. Мы не согласны с решением нелегитимного Нацсовета и будем информировать об этом факте беззакония международные структуры", - отметил генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский.\r\nКак сообщали Українські Новини, СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.\r\nРанее в ОБСЕ призывали Украину воздержаться от "непропорционально ограничительных мер" по NewsOne и 112-Украина.