Телеканал "112" обвиняет Богдана в информационном давлении и просит у Совета Европы защиты

Телеканал "112 Украина" заявляет об информационном давлении со стороны главы Офиса Президента Андрея Богдана и просит у Совета Европы защиты.

Об этом говорится в заявлении на сайте канала, передают Українськi Новини.

Кроме того, "112 Украина" просит защиты у Европейского парламента и Международного редакционного совета.

Представители канала также требуют от власти прекратить давление на канал, они обеспокоены позицией Президента.

"Ваши предшественники, которые боролись с инакомыслием, получили политическое наказание за свои действия. Не повторяйте их путь. Боритесь с бедностью, а не с неугодными каналами. Встаньте на защиту свободы слова", - обратились они к Президенту.

Телеканал "112 Украина" обеспокоен информацией о намерениях Богдана установить контроль над каналом, организовав его захват силами Службы безопасности Украины, а затем передать телеканал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Юридическая служба телеканала заявила, что такой план является незаконным, а его реализация будет свидетельствовать об отсутствии в Украине законности и начале в стране режима авторитаризма и диктатуры.

В заявлении отмечается, что Богдан встречался с судьями, рассматривающими дело, после решения в котором канал может фактически прекратить вещание.

Представители канала также подчеркнули, что украинские власти до сих пор никак не отреагировали на обстрел здания телеканала из гранатомета.

Как сообщали Українськi Новини, телеканал "112 Украина" считает недопустимым и разжигающим вражду высказывание депутата Сергея Высоцкого, который призвал расстрелять каналы "112 Украина" и NewsOne из ПТУР (противотанковой управляемой ракеты).