подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
20 августа 2019, вторник, 17:02 40
СМИ 2019-08-20T18:00:03+03:00
Українські Новини
Телеканал "112" обвиняет Богдана в информационном давлении и просит у Совета Европы защиты

Телеканал "112" обвиняет Богдана в информационном давлении и просит у Совета Европы защиты

Телеканал "112 Украина" заявляет об информационном давлении со стороны главы Офиса Президента Андрея Богдана и просит у Совета Европы защиты. 

Об этом говорится в заявлении на сайте канала, передают Українськi Новини.

Кроме того, "112 Украина" просит защиты у Европейского парламента и Международного редакционного совета.

Представители канала также требуют от власти прекратить давление на канал, они обеспокоены позицией Президента.

"Ваши предшественники, которые боролись с инакомыслием, получили политическое наказание за свои действия. Не повторяйте их путь. Боритесь с бедностью, а не с неугодными каналами. Встаньте на защиту свободы слова", - обратились они к Президенту.

Телеканал "112 Украина" обеспокоен информацией о намерениях Богдана установить контроль над каналом, организовав его захват силами Службы безопасности Украины, а затем передать телеканал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Юридическая служба телеканала заявила, что такой план является незаконным, а его реализация будет свидетельствовать об отсутствии в Украине законности и начале в стране режима авторитаризма и диктатуры.

В заявлении отмечается, что Богдан встречался с судьями, рассматривающими дело, после решения в котором канал может фактически прекратить вещание.

Представители канала также подчеркнули, что украинские власти до сих пор никак не отреагировали на обстрел здания телеканала из гранатомета.

Как сообщали Українськi Новини, телеканал "112 Украина" считает недопустимым и разжигающим вражду высказывание депутата Сергея Высоцкого, который призвал расстрелять каналы "112 Украина" и NewsOne из ПТУР (противотанковой управляемой ракеты).

13 июля ночью неизвестные обстреляли изгранатомета здание телеканала "112 Украина" и скрылись на неизвестном авто.

Позже в сети появилось видео момента обстрела из гранатомета здания телеканала "112".

 
Больше новостей о: 112 Телеканал 112 Андрей Богдан

Архив
Новости
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
Суд арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе, в которой сгорели люди 17:51
Василий Хмельницкий открывает в Харькове IT-университет UNIT Factory 17:29
Цена угля по формуле "Роттердам+" является самой низкой для Украины, – итог совещания у Президента с участием НАБУ 17:22
У Развадовского наибольшая зарплата за июль среди депутатов Рады - 92 тыс. гривен 17:14 Документ
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
По делу пожара в "Токио Стар" полиция задержала еще троих, - СМИ 08:18
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Бойко назвал первоочередной задачей нового парламента снижение тарифов на газ 10:59
Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус 22:00
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
Проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам, - НААУ 16:20
Боевой истребитель Су-27 во время выступления в Польше. Фото: Повітряне командування
Фото дня: Пилотаж украинского летчика стал лучшим на авиашоу в Польше 21:37
У Зеленского не могут найти заявления об отставке "членов команды" 09:01
Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израильских 13:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok