З чого ви взяли, що Коломойський - мій колега? - Рябошапка про відкриття кримінальної справи

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який зробив догану Луценку, заявив, що олігарх Ігор Коломойський не є його колегою, а прокуратура знаходиться поза політики і бізнесу.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, чи готовий він відкрити кримінальні справи на "своїх колег" - голову Офісу Президента Андрія Богдана та бізнесмена Ігоря Коломойського, передають Українські Новини.

"З чого ви взяли, що Коломойський - мій колега? Прокуратура поза політикою і поза бізнесом", - заявив Рябошапка.

Генпрокурор запевняє, що кримінальні провадження можуть бути відкриті проти будь-яких осіб, якщо є законні підстави.

Як повідомляли Українські Новини, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева підозрює Коломойського у причетності до підпалу її будинку. Також Рябошапка створив у Генпрокуратурі Департамент з особливо важливих кримінальних проваджень.

Тим часом Ситник сподівається на ефективну співпрацю з Рябошапкою, а Рябошапка допускає, що подання на зняття недоторканності з депутатів Ради внесуть до грудня.