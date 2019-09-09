подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
09 сентября 2019, понедельник, 21:44 61
Верховная Рада и партии 2019-09-09T23:02:43+03:00
Українські Новини
Рябошапка допускает, что представления на снятие неприкосновенности с депутатов Рады внесут до декабря

Рябошапка допускает, что представления на снятие неприкосновенности с депутатов Рады внесут до декабря

Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ
Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка допускает внесение представлений на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады до декабря.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.  

"Может быть... Я думаю, что в ближайшие месяц-два будут", - сказал Рябошапка.  

Генпрокурор отказался называть депутатов, которые могут фигурировать в представлениях.  

Как сообщали Українські Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что увольнение заместителей генерального прокурора Юрия Столярчука и Анжелы Стрижевской затруднительно. Рябошапка заявил об отсутствии оснований для увольнения Столярчука.

По его словам, в случае безосновательного увольнения они будут восстановлены судом.

Также генпрокурор Руслан Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько.       

Кроме того, Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров и намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.          

А Сторожук подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком".

Больше новостей о: Верховная Рада отмена неприкосновенности Руслан Рябошапка

Архив
Новости
Зеленский назначил Никифоренко первым зампредседателя Госпогранслужбы, Ченчика - заместителем 22:45
Рябошапка допускает, что представления на снятие неприкосновенности с депутатов Рады внесут до декабря 21:44
В Конгрессе США начали расследовать давление Трампа и Джулиани на правительство Украины 21:37
"Укрзализныця" предлагает заменить традиционные подстаканники на бумажные 21:12
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Прокуратура АРК вызовет на допрос ряд освобожденных пленных и всех моряков 21:11
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы, - СМИ 09:19
Южный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный
В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть 19:34
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Генсек ООН призывает Украину и Россию упростить процедуру посещения Крыма 20:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok