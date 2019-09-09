Рябошапка допускает, что представления на снятие неприкосновенности с депутатов Рады внесут до декабря

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка допускает внесение представлений на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады до декабря.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Может быть... Я думаю, что в ближайшие месяц-два будут", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор отказался называть депутатов, которые могут фигурировать в представлениях.

Как сообщали Українські Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что увольнение заместителей генерального прокурора Юрия Столярчука и Анжелы Стрижевской затруднительно. Рябошапка заявил об отсутствии оснований для увольнения Столярчука.

По его словам, в случае безосновательного увольнения они будут восстановлены судом.



Также генпрокурор Руслан Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько.

Кроме того, Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров и намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

А Сторожук подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком".