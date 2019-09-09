Рябошапка допускает, что представления на снятие неприкосновенности с депутатов Рады внесут до декабря

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка допускает внесение представлений на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады до декабря.\r\nОб этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини. \r\n"Может быть... Я думаю, что в ближайшие месяц-два будут", - сказал Рябошапка. \r\nГенпрокурор отказался называть депутатов, которые могут фигурировать в представлениях. \r\nКак сообщали Українські Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что увольнение заместителей генерального прокурора Юрия Столярчука и Анжелы Стрижевской затруднительно. Рябошапка заявил об отсутствии оснований для увольнения Столярчука.По его словам, в случае безосновательного увольнения они будут восстановлены судом.\r\nТакже генпрокурор Руслан Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько. \r\nКроме того, Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров и намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора. \r\nА Сторожук подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком".