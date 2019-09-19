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19 сентября 2019, четверг, 21:54 43
Силовые структуры 2019-09-19T21:56:06+03:00
Українські Новини
Рябошапка создал в Генпрокуратуре Департамент по особо важным уголовным производствам

Рябошапка создал в Генпрокуратуре Департамент по особо важным уголовным производствам

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генеральной прокуратуре Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в четверг Рябошапка подписал приказ о создании департамента.
В его состав войдут пять отделов.

Деятельность департамента будет нацелена на руководство в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, производствах по посягательствам на права инвесторов и легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Виталия Касько, а замгенпрокурора - главным военным прокурором назначил Виктора Чумака.

Ранее Рябошапка заявил, что уволит всех действующих заместителей генпрокурора.

Кроме того, Генпрокурор Рябошапка созвал следователей и прокуроров на срочное совещание по делу поджога дома Гонтаревой

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