Рябошапка создал в Генпрокуратуре Департамент по особо важным уголовным производствам

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генеральной прокуратуре Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.



Согласно ему, в четверг Рябошапка подписал приказ о создании департамента.

В его состав войдут пять отделов.



Деятельность департамента будет нацелена на руководство в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, производствах по посягательствам на права инвесторов и легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.



Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Виталия Касько, а замгенпрокурора - главным военным прокурором назначил Виктора Чумака.



Ранее Рябошапка заявил, что уволит всех действующих заместителей генпрокурора.



Кроме того, Генпрокурор Рябошапка созвал следователей и прокуроров на срочное совещание по делу поджога дома Гонтаревой.